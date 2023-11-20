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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد فوز مايلي| وزيرة الخارجية المرشحة في الحكومة الجديدة: الأرجنتين لن تنضم لـ البريكس

ديانا موندينو المرشحة
ديانا موندينو المرشحة لمنصب وزيرة الخارجية في الأرجنتين

قالت ديانا موندينو، المرشحة لمنصب وزيرة الخارجية في الإدارة الجديدة لـ خافيير مايلي الفائز في الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، إن الأرجنتين لن تنضم إلى مجموعة بريكس ولا مبرر للاهتمام بالحصول على عضويتها.

 

وجاء ذلك بعد فوز خافيير مايلي من حزب تقدم الحرية اليميني في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية على منافسة وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا من حزب الاتحاد من أجل الوطن.

ووفقا للنتائج الرسمية الأولية، فقد فاز خافيير ميلي بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين بنسبة 56% من الأصوات.

وانتهت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين بنسبة مشاركة بلغت 76%.

ومن المتوقع أن يتم نشر النتائج بعد الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، وسيتولى الرئيس المنتخب منصبه في 10 ديسمبر.

وفور فوز مايلي، قال السفير الروسي لدي الأرجنتين دميتري فيوكتيستوف، إن روسيا تأمل أن تظل الأرجنتين ملتزمة بالتعددية القطبية بعد انتخاب خافيير مايلي رئيسا جديدا للدولة، وأن يتعزز التعاون بين موسكو وبوينس آيرس.

وأوضح فيوكتيستوف: "أمام الإدارة المقبلة عمل كبير في التغلب على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز وحدة المجتمع، وزيادة دور وثقل الأرجنتين في الشؤون الدولية".

وأضاف: "نتوقع أن يكون مسار الالتزام بالتعددية القطبية والسياسة الخارجية المستقلة والحماية الصارمة للمصالح الوطنية أن تحظى بمزيد من التطوير لدي الإدارة المقبلة في الأرجنتين".

عاجل.. فوز خافيير ميلي بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين بنسبة 56%

بيان عاجل من روسيا بعد فوز خافيير مايلي في الانتخابات الرئاسية بالأرجنتين

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