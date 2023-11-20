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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. فوز خافيير ميلي بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين بنسبة 56%

خافيير ميلي
خافيير ميلي

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الإثنين، أنه وفقا للنتائج الرسمية الأولية فقد فاز خافيير ميلي بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين بنسبة 56% من الأصوات.

وعلى جانب آخر، هنأ وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا منافسه في الانتخابات الرئاسية بالأرجنتين خافيير مايلي بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال ماسا المرشح عن حزب الاتحاد من أجل الوطن: "اتصلت بخافيير مايلي لتهنئته وأتمنى له التوفيق، لأنه الرئيس الذي انتخبته أغلبية الأرجنتينيين للسنوات الأربع المقبلة". 

جاء ذلك قبل الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين.

وانتهت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين بنسبة مشاركة بلغت 76%.

ويتنافس وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا من حزب الاتحاد من أجل الوطن، والنائب خافيير مايلي من حزب تقدم الحرية في الانتخابات. 

ومن المتوقع أن يتم نشر النتائج بعد الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، وسيتولى الرئيس المنتخب منصبه في 10 ديسمبر.

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