الأرجنتين تدين مجز.رة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا

أدانت وزارة الخارجية الأرجنتينية ، اليوم الأربعاء، الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة.

وقالت الخارجية الأرجنتينية عن الهجوم الإسرائيلي على غزة أنه لا يوجد شيء يبرر انتهاك القانون الإنساني الدولي.

كما كررت الخارجية الأرجنتينية إدانتها لهجوم حركة المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر على إسرائيل.

ودعت الوزارة إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين فوراً.



أفاد مسؤول فلسطيني لوكالة أنباء العالم العربي ، اليوم الأربعاء، بأن 76 جريحا ومرافقا غادروا قطاع غزة بسيارات الإسعاف عبر معبر رفح.

وصرح مسؤول فلسطيني بأن 51 شاحنة تحمل مساعدات وصلت إلى قطاع غزة اليوم.

وأضاف مسؤول فلسطيني أن 6 حافلات تقل 335 مسافرا أجنبيا غادرت القطاع عبر معبر رفح.

وأفاد راديو صوت فلسطين بحدوث مجـ.زرة جديدة في جباليا اليوم بعد مجـ.زرة ضخمة أمس.

وذكر راديو صوت فلسطين أن عشرات الشهداء والجرحى ارتقوا في مجـ.زرة ثانية خلال 24 ساعة جراء عدوان طائرات الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستشهد في جباليا أمس نحو 400 شهيد في غارات الاحتلال الصهيوني على المخيم.

