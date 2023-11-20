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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بعد فوز خافيير مايلي في الانتخابات الرئاسية بالأرجنتين

روسيا والأرجنتين
روسيا والأرجنتين

قال السفير الروسي لدي الأرجنتين دميتري فيوكتيستوف، إن روسيا تأمل أن تظل الأرجنتين ملتزمة بالتعددية القطبية بعد انتخاب خافيير مايلي رئيسا جديدا للدولة، وأن يتعزز التعاون بين موسكو وبوينس آيرس.

وأوضح فيوكتيستوف بعد الإعلان عن فوز خافيير مايلي  في الانتخابات الرئاسية في الارجنتين: "أمام الإدارة المقبلة عمل كبير في التغلب على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز وحدة المجتمع، وزيادة دور وثقل الأرجنتين في الشؤون الدولية". 

وأضاف: "نتوقع أن يكون مسار الالتزام بالتعددية القطبية والسياسة الخارجية المستقلة والحماية الصارمة للمصالح الوطنية أن تحظى بمزيد من التطوير لدي الإدارة المقبلة في الأرجنتين".

كما أعرب السفير الروسي لدي الأرجنتين عن أمله في "تعزيز الصداقة والثقة والتعاون بين روسيا والأرجنتين بروح الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط الدولتين".

وأضاف: "بغض النظر عن الظروف السياسية، نحن على استعداد لمواصلة جهودنا في تطوير العلاقات في جميع المجالات، والتعاون النشط في المنصات المتعددة الأطراف لصالح نظام عالمي عادل".

وأفادت وسائل إعلامية، أنه وفقا للنتائج الرسمية الأولية فقد فاز خافيير ميلي بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين بنسبة 56% من الأصوات.

وانتهت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين بنسبة مشاركة بلغت 76%.

ويتنافس وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا من حزب الاتحاد من أجل الوطن، والنائب خافيير مايلي من حزب تقدم الحرية في الانتخابات.

ومن المتوقع أن يتم نشر النتائج بعد الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، وسيتولى الرئيس المنتخب منصبه في 10 ديسمبر.

عاجل.. فوز خافيير ميلي بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين بنسبة 56%

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