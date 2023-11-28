"أشعر أني في بلدي ووطني"| تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية.. ماذا قال؟

عمرو أديب والجنسية السعودية.. أثار الإعلامي عمرو أديب الجدل عقب إعلانه عن حصوله علي الجنسية السعودية، وذلك خلال تقديمه برنامجه التلفزيوني "الحكاية" عبر فضائية ام بي سي مصر.

وبذلك يصبح الإعلامي عمرو أديب حاملًا لجنسية مزدوجة، وهي الجنسية المصرية والجنسية السعودية، ليصف عمرو أديب حصوله علي الجنسية السعودية بمقولة "أشعر أنني في بلدي ووطني".

معاملة جميلة وكريمة

وقال الإعلامي عمرو أديب خلال تقديمه برنامجه التلفزيوني "الحكاية"، أن مصر والسعودية دولتان بينهما توافق كبير في أغلب القضايا، مؤكدا أن اتفاق الدولتين، هو بمثابة اتفاق للمنطقة العربية.

وأضاف عمرو أديب، أن معاملة إخواني في السعودية جميلة وكريمة، مؤكدا: “أشعر أنني في بلدي ووطني، وأنا مثل ملايين المصريين الموجودين في السعودية، الذين يشعرون بالاحتواء والكرم والمحبة”.