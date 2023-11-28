بسعر غير متوقع.. جيلان علاء تساند القضية الفلسطينية بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة جيلان علاء صور جديدة لها عبر حسابها الرسني على إنستجرام، وذلك خلال مشاركتها في حفلة بمكتبة الأسكندرية مؤخرا، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة تدعم بها القضية الفلسطينية.

سعر جيب جيلان علاء وتفاصيل إطلالتها

وارتدت جيلان علاء تنورة بطباعة الكوفية الفلسطينية، وعليها توب باللون الأسود، وجاكيت من الجلد بأكمام طويلة باللون الاسود ايضا.

وكان جيب جيلان علاء من تصميم ندى أكرم، ووصل سعرها إلى 1100 جنيه.

وتركت جيلان شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناشب مع تفاصيل إطلالتها.

فيما اختارت جيلان بعض اللمسات الناعمة من المكياج فقد اختاىت احمى شفاه باللون الروز، مع الماسكرا، والآي شادو بألوان ناعمة.

واختارت جيلان علاء ارتداء لعض الإكسسورات البسيطة، فقامت بارتداء ساعة يد باللون الفضي وقلادة وإسورة وخاتم باللون الفضي والأسود.

جيلان علاء

جيلان علاء

جيلان علاء