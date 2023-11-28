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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 31 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بسوهاج

صدى البلد

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قيام الوحدات المحلية المختلفة، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، والإدارات الزراعية، بحملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية. 

وأسفرت عن إزالة 31 حالة تعدٍ خلال 48 ساعة، على مساحة 22.5 قيراط، منها 3 حالات بناء مخالف على مساحة 357 مترا مربعا.

ويأتي ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تشنها محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن، والزراعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للتصدى بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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محافظة سوهاج

وأوضح اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والمشرف على حملات الإزالة بتكليف من محافظ سوهاج، أن الإزالات جاءت بواقع “إزالة 14 حالة تعدٍ بمركزي طما والمنشاة، وإزالة 10 حالات بمركزي طهطا وأخميم”.

كما تم إزالة 3 حالات بمركز البلينا، وإزالة 2 حالة تعدٍ بمركز دار السلام، وإزالة 2 حالة تعدٍ بمركز المراغة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين.

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