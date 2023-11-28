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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان باربي.. مارجوت روبي تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز جوثام

مارجوت روبي
مارجوت روبي

شاركت النجمة مارجوت روبي صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال مشاركتها حفل توزيع حفل جوائز جوثام Gotham Awards لدورته الـ33، في سيبرياني وول ستريت بمدينة نيويورك، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة مارجوت روبي من حفل توزيع الجوائز جوثام

 

وظهرت مارجوت روبي وهي ترتدي فستان كت متوسط الطول باللون الاسود،  ومزود بشال مربوط من الرقبة شفاف من الستان الناعم بنفس لون الفستان، وأختارت عليه حذاء ناعم باللون الأسود، وحقيبة باللون الذهبي.

 

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وكان فستان ماجوت روبي يشبه فستان العروسة الشهيرة "باربي" Barbie، والتي قدمت دورها في فيلم حمل نفس الاسم في صيف 2023، ونال نجاحا كبير في كل دول العالم.

 

وكان فستان مارجوت روبي من تصميم دار أزياء Prada، مستوحى من باربي تم إصدارها عام 1964، أطلق عليها اسم Black Magic Ensemble.

 

وتركت مارجوت روبي شعرها منسدلا عبر أكتافها بتسريحة أنسابية وناعمة، مع إرتداء طوق على الرأس باللون الأسود.

 

ولم تتكلف مارجوت في وضع المكياج؛ حيث أنها اعتمدت بشكل كبير على وضع لمسات ناهمة من المكياج بالألوان الترابية.

 

فيما أكتفت بالتزين بقرطين ناعمين باللون الفضي، مت إرتداء قفازات من الجلد باللون الاسود، لتكمل من إطلالتها.

مارجوت روبي
مارجوت روبي
مارجوت مارجوت روبي إطلالة مارجوت روبي تفاصيل إطلالة مارجوت روبي النجمة مارجوت روبي حفل توزيع الجوائز جوثام

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