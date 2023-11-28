لو بتحلمي تكوني أم.. نصائح مهمة لزيادة فرصة حدوث الحمل 

قد يحدث تأخر الحمل لعدة اسباب مختلفة، وذلك على الرغم من ممارسة العلاقة الزوجية بشكل متكرر، ويحدث ثلث حالات تأخر الحمل تقريبًا بسبب مشكلات لدى المرأة، وثلث آخر بسبب مشكلات لدى كل من المرأة والرجل.

نصائح تساعد في زيادة فرصة حدوث الحمل

قد يصعب تشخيص أسباب تأخر الحمل لدى السيدات، وتوجد علاجات عديدة لتأخر الحمل وفقًا لسبب الإصابة به، ورغم ذلك، قد ينجح الأزواج الذين تأخروا في الإنجاب دون تلقي علاج.

ويمكن لإتباع بعض الإرشادات ان تساعد النساء اللاتي يفكرن في الحمل قريبًا أو مستقبلاً في تجنب مشاكل تأخر الحمل، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل :

_ الحفاظ على وزن صحي؛ حيث أن النساء ذوات الوزن الزائد أو الوزن المنخفض يكُنّ أكثر عرضة لاضطرابات التبويض.

نصائح تساعد في زيادة فرصة حدوث الحمل

_ ممارسة التمارين الرياضية بإستمرار.

_ الإقلاع عن التدخين؛ حيث أت للتبغ آثار سلبية عديدة على الخصوبة.

_ تجنب إستهلاك المشروبات الكحولية، وذلك لزيادة معدل الخصوبة.

_ الحد من التعرض للتوتر، وقد أظهرت بعض الدراسات أن التوتر قد يتسبب في تأخر الحمل.