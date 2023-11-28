تحذير روسي من توسع الصراع مع الناتو إلى الأسلحة النووية

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم الثلاثاء، إن نشاط حلف شمال الأطلسي "الناتو" يزيد من التفكير النووي وينطوي على تحويل السيناريوهات العسكرية إلى خيارات نووية في مرحلتها الأولية.

وأوضح جروشكو في منتدى قراءات بريماكوف الدولي: "لقد أشارت روسيا منذ فترة طويلة إلى أن المهام النووية المشتركة لحلف شمال الأطلسي والتي تنص على مشاركة الدول غير النووية تشكل انتهاكًا صارخًا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وأضاف أن "نشاط حلف الناتو يزيد من التفكير النووي ويعني تحويل السيناريوهات العسكرية إلى المرحلة النووية بالفعل في المرحلة الأولية".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "هذا ما يتم وضعه في خطط الحلف اليوم، ونرى أن الأسلحة النووية تصبح ملموسا بشكل متزايد حتى في ممارسة التدريبات العسكرية".

ويقام منتدى قراءات بريماكوف الدولي التاسع تحت عنوان: "آفاق ما بعد العولمة" في موسكو يومي 27 و28 نوفمبر.