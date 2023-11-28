تطور خطير.. موسكو تفضح خطط أمريكا لتنظيم انقلاب في روسيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا تركز بشكل متزايد على إثارة الاضطرابات داخل روسيا وتعتزم الإطاحة بقيادة البلاد.

وحسب وكالة “تاس” الروسية للأنباء، قال ريابكوف، إن المواجهة بين موسكو وواشنطن أصبحت حقيقة يجب مواجهتها.

تنظيم انقلاب روسي

وأضاف: “لم تشن أمريكا حربًا هجينة على روسيا فحسب، بل أظهرت أيضًا تركيزًا متزايدًا على تغيير القيادة هنا، وتنظيم انقلاب روسي داخلي”.

واحتفل السياسيون ووسائل الإعلام الغربية علنًا بما اعتبروه تهديدًا لحكم الرئيس فلاديمير بوتين عندما قامت مجموعة فاجنر العسكرية بمحاولة تمرد فاشلة في الصيف الماضي. وبينما أنكرت واشنطن أي تورط لها في تلك الأحداث، زعمت تقارير لاحقة أن وكالات الاستخبارات الغربية كانت على علم بالتمرد المخطط لها مسبقًا.

وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا بشكل حاد عندما بدأت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022.

وفرضت واشنطن بعد ذلك عقوبات واسعة النطاق على موسكو وزودت كييف بعشرات المليارات من الدولارات من المساعدات العسكرية وغيرها من المساعدات.

وتعكس تعليقات ريابكوف حول “الحرب الهجينة” تصريحات وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، في منتدى شيانغشان الأمني العاشر في الصين في أكتوبر.