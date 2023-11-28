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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الجزائري: الشعب الفلسطيني يتعرض لمحاولات تصفية قضيته بالتهجير

الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لمحاولات يائسة من جانب الاحتلال الإسرائيلي لتصفية قضيته بتهجيره من أراضية.

وأضاف الرئيس الجزائري، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة من أجل إزالة الشعب الفلسطيني من الوجود.

وأشار تبون إلى أن المجتمع الدولي وأجهزة الأمم المتحدة تُظهر فشلا معيبا وخطيرا في إيقاف آلة الحرب الجنونية المسلطة على شعب فلسطين الأعزل.

وعلى جانب آخر، قالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن عددا كبيرا من الأشخاص قد يموتون بسبب الأمراض والظروف الصحية الصعبة في غزة مقارنة بالقصف إذا لم تتم استعادة البنية التحتية الصحية.

وأضافت هاريس في مؤتمر صحفي عقدته الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الثلاثاء، أن مئات الآلاف من المرضى في غزة يعانون من أمراض مزمنة، مثل السكري وأمراض القلب والسرطان، ولا يستطيعون الحصول على الأدوية والعلاج الذي يحتاجون إليه.

وأضافت هاريس: "سنرى عدداً أكبر من الأشخاص يموتون بسبب الأمراض أكثر مما نراه حتى من القصف إذا لم نتمكن من إعادة هذا النظام الصحي وتوفير أساسيات الحياة في غزة".

وأشارت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إلى الحاجة الملحة للغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، والدواء والوقود لتشغيل المستشفيات في قطاع غزة.

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