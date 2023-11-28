الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة 5 من جنوده في خرق للهدنة شمال غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة 5 جنود إسرائيليين عندما تصدت كـتائب القسام لخرق إسرائيلي للهدنة شمال قطاع غزة، حيث تعرضت قوات الجيش لتفجير 3 عبوات ناسفة وإطلاق نار قبل ساعات.

قال مراسل إذاعة جيش الاحتلال، دورون كادوش، إن عدد من جنود أصيبوا في حدثين مختلفين وقعا شمال قطاع غزة.

وأضاف: في الحدث الأول انفجرت عبوتان ناسفتان بشكل متتالٍ، الأولى استهدفت ناقلة جند والثانية دبابة أثناء صعود جنود إليها، وفي الحدث الثاني تم تفجير عبوة ناسفة بقوة من الجيش ثم أطلقت القسام النار تجاهها، ورد الجيش بإطلاق نار تجاه مصدر النيران".