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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء عملية تسليم 10 رهائن لدى حماس إلى الصليب الأحمر في غزة

الرهائن - أرشيفية
الرهائن - أرشيفية

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ببدء عملية تسليم 10 رهائن لدى حركة حماس الفلسطينية إلى الصليب الأحمر في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل أطلقت حتى الآن سراح 74 رهينة، منهم 50 امرأة وطفلا.

وقال نتنياهو، في تصريحات صحفية، إن “إسرائيل ملزمة بإكمال عودة الرهائن وإطلاق سراح جميع الرهائن.. النساء والأطفال أولا، وبعد ذلك الجميع دون استثناء”.

وأضاف نتنياهو أن “على إسرائيل استكمال أهدافها في الحرب، والتي تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى، والقضاء على حماس فوق الأرض وتحتها”، مشيرا إلي أن “غزة لن تعود إلى ما كانت عليه ولم تعد تشكل تهديدا لبلدنا”.

حماس الصليب الاحمر غزة

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