أبوفريخة: مجموعتنا صعبة.. وسلة مصر قادرة على التأهل لـ أولمبياد باريس

أكد مجدي أبوفريخة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، على ثقته في قدرة الفراعنة على تجاوز عقبة الملحق العالمي المؤهل لأولمبياد باريس 2024.

وقال مجدي أبوفريخة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي، على قناة « صدى البلد»، إن القرعة أوقعت منتخب مصر في مجموعة صعبة، ولكنه على ثقة في قدرة الفراعنة على تجاوز دور المجموعات والعبور للأولمبياد خاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه في كأس العالم.

وأوقعت مراسم سحب القرعة المؤهلة للمحفل الأولمبي، المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية والتي تضم كل من: (اليونان - جمهورية الدومينيكان)، و بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات: (سلوفينيا - نيوزيلاندا - كرواتيا).

ويتأهل المتصدر والوصيف للدور نصف النهائي، ويواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الأولى ضد المجموعة الثانية، ثم يتقابل الفائزان في مباراة يحجز فيها البطل بطاقة عبوره للمحفل الأولمبي المرتقب.

