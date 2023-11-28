اتحاد رياضة صيد الأسماك يكشف تفاصيل رفض هيئة البيئة الموافقة على تصريح بطولة

أكد محمد قداح رئيس الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، أن الاتحاد تابع لوزارة الشباب والرياضة ويقوم بتنظيم مسابقات دولية .

وقال محمد قداح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" أرسلنا جواب للحصول على موافقة هيئة البيئة وفقا للوائح بشان تنظيم بطولة رياضة صيد أسماك لكن الهيئة رفضت ".

وأضاف محمد قداح :" هيئة البيئة أبلغتنا بالعودة إلى جهاز الثروة السمكية لكن جهاز الثروة السمكية وافق على تنظيم البطولة ".

وتابع محمد قداح :" نقوم بتنظيم بطولات دولية في مجال رياضة صيد الاسماك وتقوم هذه البطولات بتنشيط السياحة في مصر".