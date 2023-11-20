رياضة النواب توصي بزيارة ميدانية لمراكز الشباب بالجيزة للوقوف على كافة احتياجاتها

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين ، بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة الجيزة للوقوف على احتياجات مراكز الشباب بمركزي البدرشين والعياط ، والعمل علي تقديم كافة الدعم لها.

تزويد ملاعب كرة القدم بالنجيل الصناعي



جاء ذلك خلال مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عماد الدرجلى، بشأن إحلال وتجديد مراكز الشباب داخل مركزي البدرشين والعياط وقراهما وتزويد ملاعب كرة القدم بالنجيل الصناعي بمحافظة الجيزة وانشاء ملعبي كرة قدم سباعي بقرية المرازيق ومثلهما بقرية سقارة بمركز البدرشين محافظة الجيزة.

وأفاد ممثل وزارة الشباب والرياضة ردًا على موضوع طلب الإحاطة بأن مراكز الشباب موضوع طلب الإحاطة تم إدراجها ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة .

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبين درويش مرعي، وإبراهيم عويس بشأن عدم البدء في إنشاء الملعب السباعي بمركز شباب قرنفيل التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية.

وأوصت اللجنة بإحالة مجلس إدارة مركز شباب القرنفيل إلى التحقيق لتقاعسه عن تقديم المستندات اللازمة لوزارة الشباب والرياضة بشأن تطوير الملعب السباعي للمركز.