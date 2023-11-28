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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير مصر ببرلين: نعمل على تيسير إجراء الانتخابات الرئاسية للمقيمين بالخارج

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

كشف السفير خالد جلال سفير مصر في برلين، تفاصيل إجراءات انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج.

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وأضاف خالد جلال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، ان نعمل على تيسير إجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج وان تتم عملية التصويب بمنتهى السلاسة والهدوء والراحة.
وتابع أن على المصريين بالخارج المشاركة فب الانتخابات الرئاسية والاهتمام بمعرفة كل المرشحين.
وأشار إلى أن عدد المصريين في برلين يصل لبضعة آلاف، وهناك مصريين في دولة ألمانيا باعداد كبيرة.

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