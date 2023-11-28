احترس .. هذه أضرار الإكثار من اليوسفي

يعد اليوسفي من أشهر الفواكه الشتوية المنتشرة في مصر والبلاد العربية وغيرها الكثير من دول العالم

ويقبل الكثير من الأشخاص على تناول اليوسفي بكميات كبيرة بفضل مذاقه الشهي واحتوائه على قدر كبير من فيتامين سي

وقالت الدكتورة غالينا كوتوفا أخصائية أمراض المناعة والحساسية في تصريحات لموقع "pravda.ru " أن الإكثار من اليوسفي يمكن أن يتسبب في مجموعة مختلفة تبعا لدرجة حساسية الجسم.

يعاني بعض الأشخاص من رد فعل خفيف عند تناول اليوسفى ، مثل الحكة أو احمرار الجلد في الفم أو مناطق أخرى من الجسم.

ولكن هناك بعض الحالات الأكثر خطورة التى تحدث عند تناول اليوسفى مثل تورم وطفح جلدي أو صعوبة في التنفس أو حتى صدمة تأقية .

ضيق التنفس

واضافت الطبية أن الإكثار من اليوسفي يسبب طفح جلدي وحكة (شرى)، او بثور مصحوبة بحكة واحمرار في الجلد، ويصاحبه أحيانا تورم الأصابع والأذنين والشفتين.

ستكون مجمل أعراض الإفراط في تناول اليوسفي عبارة عن شرى "بقع جلدية تثير الرغبة في الحك"مع وذمة كوينكه او ذمة وعائية حادة " تورم حاد مؤقت في طبقات الجلد الداخلية"

