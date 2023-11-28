الفيدرالي الأمريكي يحذر من كارثة تهدد اقتصاد الولايات المتحدة

قالت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ميشيل بومان، إن الزيادات المحتملة في أسعار الطاقة في الأشهر المقبلة قد تؤثر علي بعض التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم في الولايات المتحدة.

وحذرت بومان، في خطاب ألقته أمام قادة الأعمال في ولاية يوتا من أن "هناك أيضًا خطرا أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة في الأشهر المقبلة إلى التخلي عن بعض التقدم الأخير الذي تم إحرازه لخفض معدلات التضخم الرئيسية".

يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في محاولة خفض التضخم، الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته في 40 عاما، إلى 2٪ سنويا من خلال تباطؤ النشاط الاقتصادي.