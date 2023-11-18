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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يحقق مكاسب أسبوعية بسبب الرهان على وقف الفيدرالي رفع الفائدة

صدى البلد

استقرت أسعار الذهب في ختام تداولات، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية ‏مع تراجع عوائد الدولار وسندات الخزانة وسط توقعات متزايدة بأن مجلس ‏الاحتياطي الفدرالي انتهى من تشديد سياسته النقدية.‏


واستقرت أسعار الذهب في التعاملات الفورية عند 1980.13 دولارا بعد أن ‏ارتفعت لأعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت أسعار ‏المعدن النفيس بنحو 2.3% هذا الأسبوع.‏


وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب منخفضة بنسبة 0.1% إلى ‏‏1984.70 دولار للأوقية.‏


وعززت البيانات التي صدرت هذا الأسبوع حقيقة أن بنك الاحتياطي الفدرالي قد ‏انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة.‏


وتتوقع الأسواق الآن أن يقوم الفدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر ‏مايو أيار من العام المقبل بعد أن أشارت البيانات إلى تباطؤ التضخم.‏


ونزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.72 دولار للأوقية، في ‏حين ارتفع البلاتين 0.4% إلى 895.95 دولار. وارتفع كلاهما 6.7% هذا ‏الأسبوع. وربح البلاديوم 1.4% إلى 1052.56 دولار للأوقية.‏

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