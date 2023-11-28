المستشار محمود فوزي: الانتخابات الرئاسية تأتي في ظروف صعبة وأناشد الجميع بالمشاركة

قال المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم حملة المرشح عبد الفتاح السيسي، إن الانتخابات الرئاسية في هذه الظروف لها أهمية خاصة في ضوء الوضع الإقليمي الحساس وتحدياته المختلفة على الحدود، أو التحديات الاقتصادية.

محمود فوزي يناشد المصرين في الخارج

أضاف "فوزي"، خلال مؤتمر صحفي عقده أن مصر مازالت تقف على قدميها ولا يوجد سلع ناقصة، والدولة تقف على قلب رجل واحد كتف في كتف وتدعم بعضها البعض.

وتابع أنه يجب أيام 1 و 2 و3 ديسمبر أن تشهد مهيب لاصطفاف المصريين في كل السفارات وكل مكان ليس خلف شخص بعينه وإنما خلف مستقبل البلد في مشهد يليق بحجم الدولة المصرية ويؤكد على ريادتها، ومصر ليست أم الدنيا بمجرد الكلمة وإنما لأن أولادها وبناتها موجودين، بحضورهم وخبراتهم وندعو الجميع للمشاركة.

ووجه المستشار محمود فوزيرسالة للمصريين في الخارج ويؤكد على ما قام به المرشح عبد الفتاح السيسي على مدار 10 سنوات "الدولة لم تنساكم وسعت إليكم بكل ما تستطيع ولم تدخر وقتا وجهدا ولم تتأخر لتربطكم بوطنكم الأم، وتم تقديم الدعم والرعاية للمصريين في الخارج".

واستكمل، أنه تم إطلاق منظومة خدمات المواطنين ومنظومة الشباك الواحد بكل المصالح الحكومية تقدم خدمات للمصريين في الخارج استفاد منها 3.5 مليون مواطن مصري.

ولفت إلى أنه من ضمن المبادرات أيضا مبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج ومبادرة أصلك طيب، ومبادرة حياة كريمة، ومبادرات عديدة، كما أقامت الأكاديمية الوطنية للتدريب مبادرة لرفع المهارات لتمكين المرأة المصرية 2030.