حملة السيسي الانتخابية: عقدنا 40 لقاء مع المصريين بالخارج من 60 دولة

وجه المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات لما بذلته من مجهودات للاستعداد للعملية الانتخابية خارج مصر.

وقال “فوزي”، في كلمته بمؤتمر صحفي "أشكر الهيئة الوطنية للانتخابات على عقد لقاءات مع السفراء والقنصليات في الخارج، وتم استعراض الضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية خارج البلاد".

وتابع "عقدنا لقاءات مع خبراء في جميع المجلات للاستفادة منها ضمن رؤية مرشحنا للسنوات المقبلة"، مستطردا "عقدنا 110 لقاء بإجمالي 2750 زائرا ضمن 18 فعالية خارجية وقابلنا 315 جهة".

ولفت إلى أن "الحملة أولت اهتماما كبيرا بالمصريين بالخارج، وحرصنا على عقد 40 لقاء فيديو كونفرانس مع المصريين بالخارج من 60 دولة وتواصلنا مع أكثر من 750 مصريا بشكل مباشر".