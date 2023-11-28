المصريين الأحرار ينظم مؤتمرا جماهيريا بمطروح لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة محافظة مطروح بحزب المصريين الأحرار مؤتمرًا جماهيريًا بمكتبة مصر العامة محافظة مطروح لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.



حضر المؤتمر سلطان ابو الشيخ الزعيري أمين حزب المصريين الأحرار بمطروح وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية وأعضاء بالبرلمان والعمد والمشايخ وممثلي المرأة وشباب وأهالي مطروح وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأمانات.

وقد بدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية عامر كريم أمين مركز مطروح أكد من خلالها ترحيبه بالحضور من الجمع الكريم مشيدا بوقوف كافة أبناء مطروح خلف دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه من مشاريع تنموية وقومية بكافة ربوع مصر.

وأكد العمدة خير رسلان رئيس مجلس العمد والمشايخ بمطروح ان الامر يجب الا يقتصر علي حضور المؤتمرات لكن موعدنا الحقيقي هو أن يكون جميع أبناء مطروح حشودا غفيرة أمام صناديق الانتخاب.

وأشار الدكتور حسين عيد الى حجم المخاطر الخارجية التي تحاك بالدولة المصرية والوطن العربي وما آلت إليه بعض الدول المجاورة و مخططات هدم الدول مما يستوجب معه المحافظة على مكتسبات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية بدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح سابقا حيث أثنى علي أبناء وأهالي مطروح والتزامهم بالعادات والتقاليد والأحكام والأعراف القبلية ومواقفهم المؤثرة والقومية مع كل حدث وطني او سباق انتخابي وذلك بخروج كافة أطياف المجتمع المطروحي أمام صناديق الانتخابات.

وأكد سليمان فضل العميري عضو مجلس النواب السابق إن تأييد أبناء مطروح لانتخاب الرئيس السيسي لفترة جديدة بات مطلب جماهيري بكافة ربوع مصر لما استشعر المواطن المصرى من ارتقاء مستوى الخدمات المقدمة علي صعيد كافة القطاعات الصحة والتعليم والطرق والمواصلات؛كما صرح العميري بأن سبب قبوله لدعوة حضور المؤتمر هي حبا في تأييد الرئيس السيسي وحبا في حزب المصريين الأحرار.

وأوضح محمد عاطف رئيس التحالف الوطني بمطروح أن أنظار العالم خلال الفترة الماضية قد اتجهت صوب أرض الفيروز سيناء الحبيبة ومع استشعار المصريين بالقلق تجاه المخطط الخبيث لتهجير الاخوة الفلسطينيين إليها لكن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية بالدولة شهدت خلالها سيناء تحول كبير من منطقة كانت مأوى للإرهاب إلى منطقة آمنة جاذبة للاستثمار وتقام عليها عدد كبير من المشروعات التي تمكن المصريين من اعمارها وكبح أي مخطط خارجي.

واختتم اللقاء سلطان ابوالشيخ الزعيري امين عام حزب المصريين الأحرار بمطروح بتقديم التحية والترحيب لجميع حضور المؤتمر نيابة عن الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار.

وأكد الزعيري أن جميع المواطن المطروحي الذي كان يشكو عقود من التهميش والإهمال أصبح اليوم يرى بعينه حجم المشاريع المقامة بكل قرية ونجع بالمحافظة بدءا من البوابة الغربية لمصر بتطوير منفذ السلوم البري وميناء جرجوب العالمي بالنجيلة طريق سيوة مطروح أول طريق خرساني بمصر وتطوير واحة سيوة وإنهاء مشكلة الصرف الزراعي بالإضافة إلى تطوير وتوسعة طريق مطروح الإسكندرية وإنشاء مدينة العلمين التي أصبحت قبلة المصطافين المصريين والأجانب.

وأضاف الزعيري ان الانجازات والمشروعات كثيرة لكن لا ننسى أهمها وهو القضاء على فيروس سي كأول دولة تقضي تماما على الفيروس بعد ان كانت الاولى عالميا في انتشار الفيروس فلو لم يكن للرئيس السيسي إنجاز غير القضاء علي فيروس سي لكان حق علينا انتخابه فقد عادت البهجة والسعادة في كل بيت مصري بعد القضاء على هذا الفيروس.