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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية المجري: دول حلف الناتو تقر بفشل الهجوم المضاد الأوكراني

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، إن وزراء خارجية دول حلف الناتو أقروا بأن الهجوم المضاد الأوكراني الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية ضد القوات الروسية قد فشل، وكان أقل بكثير من توقعاتهم.

أضاف زيجارتو في تصريحات صحفية بعد اليوم الأول للاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي: "لقد تحطمت أهداف وآمال الهجوم الأوكراني المضاد لأنه لم يكن هناك تغيير كبير في ساحة المعركة ولم يحدث أي اختراق منذ بدايته، وقد اعترف العديد من الناس هنا بهذا، بهدوء وحذر، ولكن لا يزال هناك اعتراف بذلك".

أوضح وزير الخارجية المجري: "فيما يتعلق بمسار الهجوم المضاد في أوكرانيا، قالوا في الغالب إنه أدى إلى نتائج أقل من المتوقع"، لافتا إلى أنه لم يعتبر أحد تقريبًا "الهجوم المضاد ناجحًا" باستثناء شخص واحد، ولكن هذه كانت محاولة معزولة لم ينضم إليها أحد". 

أضاف أن الفكرة الرئيسية هي أن "كل ما يحدث في أوكرانيا لا يرقى إلى مستوى التوقعات".

وعلى جانب آخر، قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن حكومة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، تخفي خسائر فادحة للقوات المسلحة الأوكرانية .

أضاف سوسكين، على قناته على منصة يوتيوب: "هناك قاع جبل الجليد، لا نراه، لكنه موجود. خسائر أوكرانيا هائلة”، مشيرا إلى تقرير عن أكثر من مليون قتيل ومفقود من جنود القوات المسلحة الأوكرانية تم بثه على القناة التلفزيونية الأوكرانية "1 + 1".

أوضح أن “كييف تخفي عن مواطنيها الوضع الحقيقي في القوات المسلحة الأوكرانية والعدد الهائل من القتلى.

وأشار إلى أن حلفاء زيلينسكي في الغرب يدركون جيدا الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الجيش الأوكراني.

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