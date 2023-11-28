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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ذعر داخل إدارة بايدن.. مسئولة كبيرة في الـCIA تنشر صورة مؤيدة لفلسطين

وكالة الاستخبارات
وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين مطلعين، بأن مسئولة كبيرة في وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية “CIA”، نشرت صورة مؤيدة لفلسطين علي فيسبوك في 21 أكتوبر.

وأوضحت “فايننشال تايمز” نقلا عن المسؤولين، أن “الصورة التي نشرتها المسؤولة الاستخباراتية أثارت مخاوف داخل إدارة بايدن”، مشيرة إلي أن “نائبة المدير المساعد للتحليل في وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية تقدم يوميا تحليلات للرئيس بايدن”.

وأضافت أن “ضباط وكالة المخابرات ملتزمون بالموضوعية التحليلية وقد يكون لهم وجهات نظر شخصية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل حتى تعيد الرهائن الذين تحتجزهم حماس إلى بلدانهم.

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وكتب بايدن، عبر منصة “إكس”، “لن نتوقف عن العمل حتى نعيد الرهائن الذين تحتجزهم حماس إلى بلدانهم”.

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