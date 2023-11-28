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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكتب نتنياهو: إطلاق سراح تايلانديين اثنين إلى جانب 10 نساء إسرائيليات

الأسرى الإسرائيليين
الأسرى الإسرائيليين

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أفرجت اليوم عن مواطنان تايلانديان، إلى جانب 10 نساء إسرائيليات.

وأكد مكتب نتنياهو أيضا قائمة الأسرى الإسرائيليين المحررين، وهم تسع نساء مسنات وفتاة مراهقة، وكرر تعهده بإطلاق سراح جميع الرهائن، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه يعتقد أن 15 مواطنا تايلانديا ما زالوا رهائن في قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي،في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم من قطاع غزة في طريقهم إلى مصر بحسب ما أفاد به مندوبو الصليب الأحمر.

 وأوضح "أدرعي" في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" أن قافلة الرهائن الإسرائيليين اتجهوا إلى مصر في طريقهم للقاء القوات الإسرائيلية عند معبر كرم أبو سالم، مشيرا إلى أن المندوبين الإسرائيليين سيتأكدون من هوية الرهائن العائدين في نقطة الالتقاء حيث يطلع ممثلو جيش الدفاع العائلات بشكل متواصل.

وبدأت الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الجمعة الماضية 24 نوفمبر 2023، ولمدة أربعة أيام انتهت في تمام السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، واتفاق الطرفين على تمديد الهدنة يومين إضافيين بعد الجهود المصرية القطرية.

واتفق الطرفان على تمديد الهدنة ليومين إضافيين، يفرج خلالهما عن مزيد من الأسرى لدى حماس والاحتلال. 

ومهدت الصفقة بين الاحتلال والمقاومة الطريق للإفراج عن ما لا يقل عن 50 امرأة وطفلا محتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح ما لا يقل عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيًا محتجزين في سجون الاحتلال.

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