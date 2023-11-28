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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تعلن تسليم عدد من الرهائن الإسرائيليين لديها ضمن صفقة التبادل

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسليم عدد من الرهائن الإسرائيليين المدنيين لديها ضمن الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الرهائن.

وقالت سرايا القدس، في بيان: “سلمنا عددا من المحتجزين الإسرائيليين المدنيين لدينا ضمن صفقة التبادل”.

وظهر أعضاء من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إلى جانب أعضاء من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” أثناء إطلاق سراح الرهائن.

ظهور أعضاء من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أثناء إطلاق سراح الرهائن

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت اللجنة الدولية لـ الصليب الأحمر، أنها نجحت في تسليم 12 أسيرا إسرائيليا كانوا محتجزين لدى حركة حماس في غزة إلى مصر تمهيدا لتسليمها إلى إسرائيل.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان لها عبر منصة إكس، إنها نجحت في تسهيل إطلاق سراح ونقل 12 رهينة أطلقتها حماس اليوم الثلاثاء.

المتحدث باسم جيش الاحتلال: الرهائن الإسرائيليون بغزة في طريقهم إلى مصر

بيان عاجل من الصليب الأحمر بعد تسليم 12 أسيرا إسرائيليا إلى مصر

وأوضح الصليب الأحمر: "نجحت فرقنا في تسهيل إطلاق سراح ونقل 12 رهينة محتجزين في غزة. لقد تمكنا من تنفيذ هذه العملية بفضل دورنا الوسيط المحايد".

سرايا القدس الجهاد الإسلامي الرهائن

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