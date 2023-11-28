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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. لحظة تسلم الصليب الأحمر 12 أسيرا إسرائيليا من حماس

الأسري
الأسري

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسليم الدفعة الخامسة المكونة من 12 من الأسري الذين كانوا محتجزين لدي حركة حماس، إلى الصليب الأحمر.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن عملية التسليم تشمل 10 إسرائيليين ومواطنين أجنبيين، مضيفا أن الرهائن المفرج عنهم في طريقهم نحو الأراضي الإسرائيلية.

https://x.com/Alaqsavoice_Brk/status/1729571895102648597?s=20

وعلى جانب آخر، قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، غازي حمد، اليوم الثلاثاء، إنه إذا كانت لدى الاحتلال نية جادة للإفراج عن الأسرى فلدينا الاستعداد الكامل لعقد صفقة شاملة.

وأضاف حمد، في تصريحات صحفية: "حقوق الشعب الفلسطيني يجب أن تكون على طاولة التحركات السياسية"، مشيرا إلي أن واشنطن لا تراعي حقوق الشعب الفلسطيني في تحركاتها بالمنطقة.

وتابع: "الهدنة حتى الآن تسير بشكل جيد رغم ما لدينا من ملاحظات بشأن خروق الاحتلال"، مشيرا إلي أن كثير من المساعدات الإنسانية لم تصل حتى الآن إلى شمال قطاع غزة.

بيان عاجل من حماس حول عقد صفقة شاملة للإفراج عن الأسرى

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