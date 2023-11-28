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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القناة الـ7 العبرية: حماس سلمت الرهائن للصليب الأحمر.. وهم في طريقهم لإسرائيل

الرهائن - أرشيفية
الرهائن - أرشيفية

أفادت القناة الـ7 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، سلمت الرهائن إلى الصليب الأحمر وهم في طريقهم إلى إسرائيل.

وأوضحت القناة الـ7 الإسرائيلية، أن “الرهائن الذين أطلق سراحهم الليلة سيتم نقلهم عبر معبر كرم أبو سالم”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، ببدء عملية تسليم 10 رهائن لدى حركة حماس الفلسطينية إلى الصليب الأحمر في غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال إن إسرائيل أطلقت حتى الآن سراح 74 رهينة، منهم 50 امرأة وطفلا.

وقال نتنياهو، في تصريحات صحفية، إن “إسرائيل ملزمة بإكمال عودة الرهائن وإطلاق سراح جميع الرهائن.. النساء والأطفال أولا، وبعد ذلك الجميع دون استثناء”.

إسرائيل حماس الرهائن

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