بيان عاجل من حماس حول عقد صفقة شاملة للإفراج عن الأسرى

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، غازي حمد، اليوم الثلاثاء، إنه إذا كانت لدى الاحتلال نية جادة للإفراج عن الأسرى فلدينا الاستعداد الكامل لعقد صفقة شاملة.

وأضاف حمد، في تصريحات صحفية: “حقوق الشعب الفلسطيني يجب أن تكون على طاولة التحركات السياسية”، مشيرا إلي أن “واشنطن لا تراعي حقوق الشعب الفلسطيني في تحركاتها بالمنطقة”.

وتابع: “الهدنة حتى الآن تسير بشكل جيد رغم ما لدينا من ملاحظات بشأن خروق الاحتلال”، مشيرا إلي أن “كثير من المساعدات الإنسانية لم تصل حتى الآن إلى شمال قطاع غزة”.

وقال حمد: “يجب أن تكون هناك ضمانات إضافية بشأن تحقيق الهدنة.. وقدمنا للوسطاء أدلة على أن الاحتلال يخرق الهدنة الحالية”.