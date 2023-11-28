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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تعلن أسماء 30 أسيرا من المقرر الإفراج عنهم اليوم |تعرف عليهم

الأسري
الأسري

أعلنت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، قائمة أسناء الأسرى والأسيرات الذين سيتم الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الخامس من الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وشملت قائمة الأسماء التي أعلنت عنها حركة حماس 13 أسما، 15 أسيرة و15 طفل أسير، وهم:

الأسيرات: 

1. شيماء أحمد إبراهيم الهندي / القدس 

2. أميمة عبد الله يوسف بشارات / طوباس 

3. شذى محمد صالح برغوثي /رام الله والبيرة 

4. آية جلال محمد التميمي/ القدس 

5. منال سعيد محمد دودين/ الخليل 

6. ربى فهمي محمد دار عاصي/ رام الله والبيرة 

7. لميس ماهر محمد أبو عرقوب/ الخليل 

8. حنين أكرم محمود المساعيد/ بيت لحم 

9. ميرفت منير عبد الفتاح حشيمة (غاوي)/ القدس 

10. أسيل سميح خضر خضر/ القدس 

11. ثريا محمود يونس عوض الله (أبوهواء) /القدس 

12. فيروز  حسن عبد الله سلامة/ رام الله 

13. ميرفت محمود عبد الرحمن العزة/ بيت لحم 

14. خلود نضال أحمد شتيوي/ نابلس 

15. هالة عمر إبراهيم غنام/ قلقيلية 

الأسرى الأشبال: 

1. أحمد نواف نياز سلايمة / القدس 

2. معتز خضر خميس سلايمة / القدس 

3. قسام محمود موسى عطون / القدس 

4. محمد عماد إبراهيم عطون / القدس 

5. آدم محمود محمد أبو حامد / بيت لحم 

6. حمزة رائد حمزة مغربي / القدس 

7. محمد ممدوح كمال حمد / القدس 

8. علي مروان فؤاد علقم /القدس 

9. محمد خليل أحمد سلايمة/ القدس 

10. نوح حرمه إبراهيم/ القدس 

11. محمد محمود عبد الكريم حمامرة /بيت لحم 

12. يزن حمزة شاهر عفانة/ القدس 

13. مالك محمد عرفات ديبه / القدس 

14. مؤمن محمد نايف صليبي / الخليل 

15. محمد عاهد يونس شطارة/ القدس

حماس الأسرى الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة الهدنة الإنسانية القدس

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