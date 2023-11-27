CNN: تسليم الأسرى الإسرائيليين من غزة اليوم يجب أن يكتمل خلال ساعة

قال مصدر دبلوماسي لشبكة CNN الأمريكية، اليوم الاثنين، إن تسليم الأسري المحتجزين لدي حماس في قطاع غزة يجب أن يكتمل خلال ساعة.

وصرح المصدر الدبلوماسي لشبكة CNN، بأن تسليم الأسري من غزة ليلة الاثنين يجب أن يكتمل خلال ساعة.

ويأتي ذلك بعد أن قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إنه تم إخطار عائلات المجموعة الأخيرة من الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم من قبل حماس.

وأعلنت قطر، اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق لـ تجديد الهدنة الإنسانية بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في غزة لمدة يومين إضافيين.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أنه تم التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين.

وكتب الأنصاري على منصة إكس: "تعلن دولة قطر أنه في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".