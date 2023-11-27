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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نعمل مع مصر وقطر.. جيش الاحتلال يعلق على اتفاقية تمديد الهدنة مع حماس

المتحدث باسم الجيش
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الاثنين، إن علينا واجب إعادة كل الأسرى إلى بيوتهم سواء عبر الاتفاق أو استمرار الحرب.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحفي، أن القيادة الإسرائيلية لديها هدفان هما إعادة الأسرى والقضاء على حركة حماس، لافتا إلى أن القوات الإسرائيلية في حالة تأهب في اليوم الأخير للهدنة ومستعدون للقتال.

وطالب هاجاري المؤسسات الدولية بتمكين الصليب الأحمر من زيارة المختطفين في قطاع غزة، مشيرا إلى الجهود مستمرة برعاية مصر وقطر لإعادة الأسرى.

وأوضح: "نحن في إطار اتفاق هدفه إعادة المختطفين ونأمل أن يتمكن الوسطاء من تمديد هذا الاتفاق".

ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إلى أن هناك أكثر من 150 من الأسرى الإسرائيليين ما زالوا في قطاع غزة، مشددا على أننا سنقوم بتحرير الرهائن بأي ثمن وهذا واجبنا الأخلاقي.

وأشار هاجاري إلى أن السلطات الإسرائيلية تجمع معلومات استخباراتية وبعضها من خلال استجواب المختطفين العائدين إلى بيوتهم.

وأعلنت قطر، اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة الإنسانية بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في غزة لمدة يومين إضافيين.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أنه تم التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين.

وكتب الأنصاري على منصة إكس: "تعلن دولة قطر أنه في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".

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