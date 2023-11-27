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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الهدنة.. تصريحات صادمة من نتنياهو بشأن العدوان على غزة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن إسرائيل مستمرة في الخطوط العريضة التي أعلنتها وهدفها الرئيسي إطلاق سراح الرهائن واستكمال القضاء على حماس.

وأضاف نتنياهو، في افتتاح جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي التي انعقدت للموافقة على إطار الميزانية: “نحن مستمرون في الخطوط العريضة كما هو متفق عليها ونواصل الهدف الرئيسي الذي قلناه.. إطلاق سراح مختطفينا، واستكمال القضاء على حماس، وبالطبع أيضا لضمان عدم تكرار هذا التهديد في غزة، بغض النظر عن ماهيته”.

وفي وقت سابق، قال نتنياهو، إن إسرائيل تعمل بكل الطرق من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن.

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والتقى نتنياهو وزوجته سارة نتنياهو في القدس بعائلات الرهائن، وحضر اللقاء مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي وممثلون عن الجيش الإسرائيلي. 

نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الرهائن إسرائيل حماس

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