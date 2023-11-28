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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الصليب الأحمر بعد تسليم 12 أسيرا إسرائيليا إلى مصر

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

أعلنت اللجنه الدولية لـ الصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، أنها نجحت في تسليم 12 أسير إسرائيلي كانوا محتجزين لدي حركة حماس في غزة إلى مصر تمهيدا لتسليمها إلى إسرائيل.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان لها عبر منصة إكس، إنها نجحت في تسهيل إطلاق سراح ونقل 12 رهينة أطلقتها حماس اليوم الثلاثاء.

وأوضح الصليب الأحمر: "لقد نجحت فرقنا في تسهيل إطلاق سراح ونقل 12 رهينة محتجزين في غزة. لقد تمكنا من تنفيذ هذه العملية بفضل دورنا الوسيط المحايد".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم تسليم الدفعة الخامسة المكونة من 12 من الأسري الذين كانوا محتجزين لدي حركة حماس، إلى الصليب الأحمر.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن عملية التسليم تشمل 10 إسرائيليين ومواطنين أجنبيين، مضيفا أن الرهائن المفرج عنهم في طريقهم نحو الأراضي الإسرائيلية.

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