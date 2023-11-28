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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير شئون الأسرى السابق: الإدارة الأمريكية تتحكم بالقرار الإسرائيلي والهدنة

غزة
غزة

أكد أشرف العجرمي، وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق، أن إسرائيل لا يمكنها الاستمرار ليوم واحد في الحرب بقطاع غزة، دون مساعدة من الولايات المتحدة، مُتوقعًا أن يُحدث الضغط الدولي تأثيرًا على الموقفين الأمريكي والإسرائيلي.

 

وقال أشرف العجرمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن الإدارة الأمريكية هى من تتحكم في القرار الإسرائيلي ومايخص استمرار الهدنة من عدمها.

 

 وقف إطلاق نار 

وتابع وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، أن تمديد الهدنة في قطاع غزة، يُعد أمرًا إيجابيًا؛ من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل ونهائي.

أشرف العجرمي وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين شئون الأسرى الفلسطينيين الادارة الامريكية قطاع غزة

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