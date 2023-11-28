وزير شئون الأسرى السابق: الإدارة الأمريكية تتحكم بالقرار الإسرائيلي والهدنة

أكد أشرف العجرمي، وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق، أن إسرائيل لا يمكنها الاستمرار ليوم واحد في الحرب بقطاع غزة، دون مساعدة من الولايات المتحدة، مُتوقعًا أن يُحدث الضغط الدولي تأثيرًا على الموقفين الأمريكي والإسرائيلي.

وقال أشرف العجرمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن الإدارة الأمريكية هى من تتحكم في القرار الإسرائيلي ومايخص استمرار الهدنة من عدمها.

وقف إطلاق نار

وتابع وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، أن تمديد الهدنة في قطاع غزة، يُعد أمرًا إيجابيًا؛ من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل ونهائي.