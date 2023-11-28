إبراهيم عيسى: الوساطة المصرية سبب نجاح وتمديد الهدنة في غزة

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنه حال استجابة الدولة المصرية منذ الأيام الأولى في العدوان على غزة لما حدث ما حققته الدولة المصرية، مشددًا على أن العقول التي تدير المجتمع كانت تقوم بحالة تحريك لدخول مصر في هذه الحرب، معقبًا: "هو غباء القلب واندفاع المشاعر والانسياق وراء الإخوان لتوريط مصر".

المراهقة السياسية

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه في بداية العدوان لم يكن هناك فصل بين العواطف والمشاعر وبين الوطنية والدولة، مؤكدًا أنه كل ما تم طرحه من حديث في البداية هو نوع من المراهقة السياسية.

وأوضح أن الوساطة المصرية ودورها على الأرض والتفاوض اليوم والضغط الشديد وتنسيقها مع كل الأطراف أمريكا وأوروبا وإسرائيل سبب نجاح الهدنة، مؤكدًا أنه لو استجابت الدولة لضغوط المنفعلين لما نجحت في الهدنة وإدخال المساعدات والمساعي الدبلوماسية.