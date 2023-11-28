إبراهيم عيسى: مصر لو رفعت إيدها عن الهدنة في غزة هتسقط

أكد الإعلامي إبراهيم عيسي، أن كل ما قيل كذب على الدولة المصرية من أنها ستبيع أرضها أو تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء، مشددًا على أن الموقف المصري بحكمته وقدراته ونجاحه ودعمه للشعب الفلسطيني الحقيقي كان ظاهرا من اللحظة الأولى.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر ترقى وتعلو بذاتها عن هؤلاء الصغار وتؤدي دورها التي وضعته لنفسها بضميرها وتاريخها وعروبتها، موضحًا أن استمرار الهدنة وتحولها إلى وقف إطلاق دائم لن يكون إلا بإرادة مصرية.

الشعب المصري يسعي لأمال الفلسطينيين

وتابع: "مصر لو رفعت إيدها عن الهدنة هتسقط"، والشعب المصري قبل الدولة المصرية يسعى لأمال كل فلسطيني ويكفي لمصر موقفها الراهن وهذا الدور العملاق في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.