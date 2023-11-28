السكر الأوكراني يتسبب في أزمة بـ أوروبا

دعا الاتحاد العام لمزارعي البنجر في فرنسا إلى تصدير السكر الأوكراني خارج أوروبا بسبب المنافسة، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء.

وذكرت “بلومبرج”، أن “منتجي البنجر الفرنسيين يطالبون بإعادة تصدير واردات السكر المتزايدة من أوكرانيا خارج أوروبا لتجنب الإضرار بالمنتجين المحليين”.

ووفقا للاتحاد العام لمزارعي البنجر في فرنسا، فقد تصل واردات السكر الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي في 2023-2024 إلى 800 ألف طن.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، فإن هذه الأرقام تبلغ ضعف ما كانت عليه في الموسم السابق.

ويطالب مزارعو البنجر الفرنسيون أيضًا بإجابة واضحة من المفوضية الأوروبية حول مشكلة تدفق السكر إلى الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت “بلومبرج”.

يشار إلى أنه على الرغم من زيادة واردات السكر من أوكرانيا، إلا أن أسعار هذا المنتج في الاتحاد الأوروبي لا تزال مرتفعة على خلفية النقص العالمي فيه.