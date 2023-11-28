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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مثل الأفيال.. أوكرانيا ترد على صحيفة ألمانية بشأن تخلي الغرب عن كييف

أوكرانيا والولايات
أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

رد وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا على تقرير صحيفة بليد الألمانية بأن ألمانيا والولايات المتحدة تريدان الضغط على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أجل التفاوض مع روسيا لأنهم لا يريان جدوي من استمرار الصراع.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، إن الدول الغربية لن تتخلي عن أوكرانيا لأنها سئمت الصراع الأوكراني، بل ستدافع عنها كقطيع من الأفيال.

وأضاف كوليبا: "الأفيال حيوانات حكيمة رحيمة، إذا كنت عضوا في القطيع فإنهم يحموك دائما، ونحن نحمي بعضنا البعض، بغض النظر عن الحالة".

وأردف كوليبا: "نحن أعضاء في القطيع، لذا فإن الأفيال ستحمينا، أنا لا أشعر بأي ضغط".

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة "بيلد"، أن الولايات المتحدة وألمانيا تريدان إقناع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتفاوض مع روسيا، ليس بشكل مباشر، ولكن من خلال توفير الأسلحة اللازمة فقط لدعم الخط الأمامي الحالي.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر في دوائر الحكومة الألمانية، أن المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأمريكي جو بايدن يريدان من زيلينسكي أن يدرك عدم جدوى استمرار الصراع في كييف، لكنهما لا يعتزمان المطالبة مباشرة ببدء المفاوضات.

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