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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023: احترس من مشاكل العمل

برج الجدي
برج الجدي

 برج الجدي – (22 ديسمبر – 19 يناير) يتميز الأشخاص المولودون خلال هذه الفترة بالكرم والذكاء والقدرة الكبيرة على النجاح المهني والتفاؤل

نستعرض لكم توقعات برج الجدي وحظك اليوم الاربعاء 29 نوفمبر 2023 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

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برج الجدي وحظك اليوم الاربعاء 29 نوفمبر 2023

سيكون يومًا رائعًا من حيث الحب وستأتي الكثير من الفرص لإثبات همتك في المكتب وسيكون النجاح المالي موجودًا بينما الصحة جيدة أيضًا ويجب حل النزاعات في المكتب لتقديم الأفضل في مكان العمل و تسوية جميع القضايا في الحياة العاطفية والبقاء سعيدا وسيكون كل من التمويل والصحة إلى جانبك واغتنم هذه الفرصة للقيام باستثمارات مالية ذكية.


برج الجدي على الصعيد العاطفي

موقفك الصادق سوف يجلب المتعة والسعادة في الحياة وستشاهد عرض الزواج يتم إعداده اليوم وستواجه بعض العلاقات بعيدة المدى مشاكل اليوم وقد ينتهي الأمر بالبعض إلى الانفصال.

اقضِ المزيد من الوقت مع الشريك لأن ذلك سيساعد في تسوية جزء كبير من الشكاوى ويمكن أن تسبب الرومانسية في المكتب مشاكل اليوم ويجب على برج الجدي المتزوج تجنب ذلك ..وسوف يوافق والديك على العلاقة بينما تعاني بعض النساء المتزوجات من اضطراب في الحياة الزوجية اليوم.

توقعات برج الجدي مهنيا


جهودك في مكان العمل سوف ترى النتائج و المشاريع الجديدة التي تشمل عملاء أجانب ستشهد مواعيد نهائية جديدة وكن صريحًا في اجتماعات الفريق وعبّر عن مخاوف الفريق وقد تكون صوت الفريق ولكن تجنب جميع أنواع الصدامات المهنية لأن إعاقة النمو المهني هو آخر شيء تريده في الحياة.

يمكنك أيضًا السفر لأسباب وظيفية اليوم يا برج الجدي سيكون رجال الأعمال ناجحين في توقيع صفقات جديدة

توقعات برج الجدي ماليا 


أنت جيد من حيث المال وهذا يعني أنه يمكنك شراء الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية اليوم.

سيقوم بعض سكان برج الجدي الأصليين بتجديد المنزل وستشتري المواطنات دراجة نارية بينما سيحتاج الطلاب إلى دفع رسوم الكلية ويعد شراء عقار أو الاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة خيارًا استثماريًا جيدًا وستعمل أعمال المضاربة لصالحك ولكن يجب عليك إجراء دراسة مناسبة قبل اتخاذ أي قرار كبير.

توقعات برج الجدي صحيا

أنت جيد من حيث الصحة لذا ابدأ يومك بممارسة تمارين خفيفة واليوجا والتأمل سوف يفعلان العجائب اليوم و تناول الكثير من الماء وتجنب الوجبات السريعة ويجب على كبار السن أن يكونوا حذرين بشأن صحتهم ويجب عليهم استشارة الطبيب عندما يشعرون بعدم الارتياح.

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