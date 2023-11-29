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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رئيس ستيلانتس: مستعدون لتبديل الإستراتيجية إذا تغير الرأي حول المركبات الكهربائية

صدى البلد

قال رئيس مجموعة ستيلانتس إن شركتة مستعدة لتعديل إستراتيجية السيارات الكهربائية الخاصة بها بناءً على نتائج الانتخابات المهمة في الولايات المتحدة وأوروبا العام المقبل.

 

أثناء حديثه مؤخرًا مع أعضاء الصحافة في مصنع ميرافيوري التابع للشركة في تورينو بإيطاليا، أشار كارلوس تافاريس إلى أن شركة صناعة السيارات ستراقب عن كثب نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي والانتخابات الرئاسية الأمريكية، معترفًا بأنه سيتعين على ستيلانتيس الرد. إذا كان الرأي السياسي والعام يميل نحو عدد أقل من المركبات الكهربائية.

 

هناك انتخاباتان مهمتان العام المقبل: انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو والانتخابات الأمريكية في نوفمبر، وأشار أثناء حديثه مع Automobilwoche إلى أنه من الممكن أن تكون السياسة مختلفة حينها. "إحدى مهامي هي إعداد الشركة لظروف إطارية جديدة. لدينا خطط جاهزة لذلك».

 

في حين أن شركة Stellantis قد تحتاج إلى إجراء تغييرات على خططها للكهربة اعتمادًا على نتائج هذه الانتخابات، إلا أنها تظل ملتزمة بإجراء تحول كبير. في الواقع، أكد متحدث رسمي أن الشركة ملتزمة بخطة Dare Forward 2030 التي ستشهد تحول 100% من مبيعاتها الأوروبية إلى السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بحلول عام 2030 بينما ستكون 50% من مبيعاتها في الولايات المتحدة عبارة عن سيارات كهربائية بالبطارية بحلول نفس التاريخ.

 

سيحظر الاتحاد الأوروبي بيع معظم مركبات الاحتراق الجديدة اعتبارًا من عام 2035. وفي الولايات المتحدة، تعتزم كاليفورنيا و10 ولايات أخرى على الأقل التخلص التدريجي من مبيعات السيارات والشاحنات الخفيفة التي تعمل بالاحتراق بحلول عام 2035.

 

ستعتمد معظم سيارات BEV المستقبلية من Stellantis على بنيات STLA الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والإطارية. ومع ذلك، فقد تم الكشف مؤخرًا أن منصة "السيارة الذكية" الجديدة لسيارة Citroen e-C3 ستدعم ما يصل إلى 7 طرازات إنتاجية جديدة من العلامة التجارية، بما في ذلك طرازات Fiat وOpel.

Stellantis تورينو صناعة السيارات البرلمان الأوروبي كارلوس تافاريس

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