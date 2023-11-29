من القائم للبتراء.. تجربة مثيرة لتوثيق صحارى 5 بلاد عربية

في تجربة مثيرة، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي تحدي جديد لتوثيق معالم البلاد العربية، ومن بينها تجربة فنان عراقي لتوثيق معالم والأماكن اللميزة في صحاري 5 بلاد عربية.

بدأت تجربته من بلده العراق، وأعلن الفنان العراقي مصطفى عبدالرحمن المعروف بمصطفى نصيف عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي بدء تجربته المثيرة للمغامرة الجريئة والمثيرة.

وقد أعلن مؤخرًا عن بدء رحلة جديدة لتوثيق معالم صحاري خمس بلدان عربية، في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب مصطفى نصيف عن فضوله لاكتشاف الاختلافات والتنوع بين صحاري البلدان العربية.

وأشار إلى أن الصحراء في العراق تختلف عن صحاري الأردن والمملكة العربية السعودية ومصر، مشيرًا إلى أن الطقس في اول جولاته رائع ودافئ.

تهدف رحلة مصطفى نصيف إلى توثيق هذه المعالم الجميلة ونشرها لجمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن خلال هذه التوثيقات، يأمل في تسليط الضوء على تنوع الطبيعة والثقافة في المناطق الصحراوية العربية.

تتميز رحلات مصطفى نصيف بأنها ليست مجرد تجارب مغامرة، بل تعد فرصة لتعزيز التواصل الثقافي والتفاهم بين الثقافات المختلفة. وقال أحد المتابعين في التعليقات: “إنه يحرص على توجيه رسالة تشجيعية للشباب العربي للاستكشاف والتعلم من خلال التجارب الشخصية في الطبيعة”.