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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروع زراعة أشجار الجوجوبا يحقق نقلة نوعية في صحراء الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في إطار خطة التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد، يسعى مشروع زراعة أشجار الجوجوبا إلى تحقيق استفادة مستدامة على مساحة تصل إلى 3 آلاف فدان في صحراء غرب مدينة الغردقة. 

يأتي هذا المشروع الضخم ضمن بروتوكول التعاون الذي أُقيم بين محافظة البحر الأحمر وهيئة تنمية الصعيد.

يهدف المشروع إلى استثمار زراعة النباتات الزيتية الاقتصادية، وتحديداً الجوجوبا، باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً. 

ويعد هذا الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة جزءًا من توجيهات دعم خطة التنمية الشاملة في المنطقة، حيث يسعى المشروع لتحقيق نمو اقتصادي يعود بالفائدة على جميع فئات المجتمع.

وأكدت هيئة تنمية الصعيد أهمية توطين المشروعات ذات الطبيعة المستدامة، والتي تستند إلى استغلال الموارد المتاحة بشكل فعّال. 

ويتيح مشروع زراعة الجوجوبا تحقيق مكاسب ربحية بجانب توفير فرص عمل لأبناء البحر الأحمر، ويعتبر هذا المشروع الرائد جزءًا من مستقبل المشروعات الزراعية نظرًا لفوائد "الذهب الأخضر" الذي يُستخدم في الصناعات الدوائية والعطرية.

تجسد زراعة الجوجوبا استراتيجية مستقبلية بفضل فوائدها العديدة، حيث يُعتبر زيت الجوجوبا وقودًا حيويًا للطائرات، ما يجعلها مشروعًا ذا عائد مادي كبير. 

يسهم هذا المشروع في تعزيز الثروات القومية ويعكس التزام محافظة البحر الأحمر بدعم المشاريع الاقتصادية الابتكارية.

البحر الأحمر التنمية الشاملة الثروات القومية المشروعات الزراعية توفير فرص عمل هيئة تنمية الصعيد خطة التنمية الشاملة زراعة الجوجوبا

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