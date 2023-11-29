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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السويد: تركيا والمجر سيصدقان على انضمامنا إلى الناتو خلال أسابيع

السويد وتركيا والمجر
السويد وتركيا والمجر

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تصدق تركيا على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال أسابيع.

وأشار بيلستروم أثناء وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الكتلة في بروكسل، إلى "أننا نتطلع إلى رؤية الانتهاء من التصديق. بالأمس، عقدت اجتماعا ثنائيا مع زميلي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث أخبرني أنه يتوقع أن يتم التصديق في غضون أسابيع". 

وأضاف وزير الخارجية السويدي أنه لم تكن هناك مطالب وشروط جديدة من أنقرة، لافتا إلى أن الأمر متروك الآن لبرلماني تركيا والمجر لاستكمال التصديق. 

وأشار بيلستروم إلى أن نظيره المجري بيتر زيجارتو أكد له أن المجر "لن تكون آخر من يصدق" على طلب السويد، مضيفا: "هذا يعني أن الأمر في أيدي أنقرة أكثر من أيدي بودابست".

وتركيا والمجر هما الدولتان الوحيدتان في حلف الناتو اللتان لم تصدقا بعد على بروتوكولات انضمام السويد إلى الحلف، كما تطالب أنقرة ستوكهولم بتنفيذ قانونها المحدث بشأن مكافحة الإرهاب.

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