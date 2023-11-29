سبب غير معلوم.. جيش الاحتلال يجبر العائلات على إخلاء جنين

افادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجبر بعض العائلات على الإخلاء من محيط حارة الدمج بمخيم جنين بالضفة الغربية، وذلك لسبب غير معلوم.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي الدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين بعد إعلانه أن المدينة والمخيم منطقة عسكرية مغلقة.

واقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، جنين وسط تدمير للبنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين، واندلاع مواجهات عنيفة، مما أسفر عن إصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واسعة للمنازل في الحي الشرقي وفي مخيم جنين وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

واضافت انه لا تزال جرافات الاحتلال تواصل تدمير البنية التحتية في جنين ومخيمها، خاصة في حيي الدمج والسمران وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة.