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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الملابس الجاهزة تنظم ورش عمل لتوعية العاملين بقضايا الاتجار بالبشر

خلال الورشة
خلال الورشة

نظمت غرفة صناعة الملابس  الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية ورش عمل  لتوعية العاملين بالقطاع  وأصحاب المصانع  بقضايا  وصور  وماهية الاتجار بالبشر، وأسوأ أشكال عمل الأطفال والفرق بين الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين  والعمل الجبري، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة  ومنع الهجرة غيرالشرعية والاتجاربالبشر وكذلك منظمة العمل الدولية. 


ويأتي تنظيم تلك الورش في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ لشكال عمل الاطفال  ودعم ألاسرة في مصر 2025 و الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مصر.

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وتتناول الورش التعريف بالتشريعات الدولية و الوطنية ذات الصلة و تمكين اصحاب الاعمال من عدم الانخراط في تلك القضايا و عواقب تلك الجرائم وحقوق و التزامات أصحاب العمل  و معايير العمل الدولية  و اعداد خطة عمل للتعامل مع تلك الحالات  و كيفية الاتصال و التنسيق مع مختلف الجهات المعنية الاخري للابلاغ عن  حالات العمل الجبري و الاتجار بالبشر للسلطات الوطنية.

غرفة صناعة الملابس الجاهزة مال واعمال أصحاب المصانع الاتجار بالبشر اخبار مصر Finance Real Estate

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