لجنة لحصر الخسائر والتلفيات بحريق مصنع الملابس الجاهزة بالعبور

قررت نيابة العبور بمحافظة القليوبية، تشكيل لجنة فنية لفحص أسباب حريق مصنع الملابس الجاهزة مساء أمس بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور فى محافظة القليوبية وحصر الخسائر والتلفيات الناتجة عن الحريق، وطلبت الملف الإنشائى للمصنع لمراجعة وسائل الأمن بالمصنع والوقوف على التراخيص.



من جنبه أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تمت السيطرة على الحريق الذى اندلع بمصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الأولى بالعبور .



وأشار المحافظ ان الحريق لم يسفر عن وجود أى خسائر بشرية والخسائر في محتويات المبنى ، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة لفحص الحريق وحصر التلفيات.



وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية للمحافظة تلقت بلاغا بنشوب حريق في مصنع ملابس جاهزة على مساحة 3300 متر مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، ونشب الحريق بالدورين الثاني والثالث، وجرى الدفع بـ 16 سيارة إطفاء بالإضافة إلى 2 خزان استراتيجي سعة 35 طن ومنصة هيدروليك، وشهد موقع الحريق وجود مكثف لسيارات الإطفاء حيث تم السيطرة على الحريق بدعم من الإدارة العامة للحماية للمدنية، ومحافظة المنوفية والشرقية والقاهرة وأسفر عن إصابة 15 عاملا باختناق جراء الحريق وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم بموقع الحريق.



وتم إخطار جهات التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وحصر الخسائر والتلفيات، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة تعاملت بشكل سريع مع الحريق وتم السيطرة عليه.



وكان اندلع حريق، بمصنع لصباغة الملابس بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور، أسفر حتى الآن عن إصابة 15 عاملا بحالات اختناق، وجرى التعامل مع الحالات فورا من قبل الإسعاف.