الخارجية الروسية: موسكو لديها القدرات باحتواء الولايات المتحدة دون الانجرار لسباق تسليح

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن قدرات روسيا تسمح لها بضمان الاحتواء المضمون لـ الولايات المتحدة ومنع الاستفزازات من قبل الغرب دون التورط في سباق تسلح جديد.

وأضاف ريابكوف في مقابلة مع إزفستيا: "لدينا قدرات تكنولوجية وإنتاجية كبيرة على عدد من المسارات، ولقد أشار كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين العسكريين لدينا مرارًا وتكرارًا إلى إشارات محددة وموضوعية إلى هذا الأمر. لذلك، أعتقد أنه إلى جانب إجراء شامل ومن خلال مجموعة التدابير الرامية إلى ضمان مصالح أمننا القومي على مسارات متنوعة إلى حد ما، يمكننا، دون الانجرار إلى سباق تسلح مكلف، أن نشعر دائمًا بالثقة ونضمن الاحتواء المضمون للولايات المتحدة وتوابعها، مع منع أي استفزازات من جانبهم".

وأشار ريابكوف إلى أنه لا توجد حاليًا مشاريع وثائق قادرة على استبدال معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "نيو ستارت".

وأضاف ريابكوف: "لا تزال بعض المسودات الأولية من الحقبة السابقة، وهي متقطعة وتنطوي في الغالب على منهجية معالجة هذا الموضوع بدلاً من المحتوى والمكونات الأساسية لمثل هذه الاتفاقيات. ومع ذلك، في الوقت الحاضر، حتى مثل هذه المسودات تبدو وكأنها نوع من الآثار".